大阪・関西万博の会場で制作した「みらいサンタ」と谷口智則さん＝9月、大阪市此花区の夢洲町じゅうを美術館に―。絵本「100にんのサンタクロース」の作者谷口智則さんは、10年前からサンタのオブジェを作り、地元の大阪府四條畷市の各地に設置し続けてきた。今年9月に“100にん目”が完成、一年中会えるサンタは地元の活性化に一役買っている。市役所にラーメン店、小学校。絵本の中から出てきたかのようにカラフルないでたち