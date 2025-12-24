関西運動記者クラブ選定の関西スポーツ賞表彰式が２３日、大阪市内のホテルで行われ、体操の杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝が個人賞を受賞した。ＮＨＫ杯個人総合で１０年ぶり優勝、世界選手権種目別床運動で金メダルなどの活躍を評価されたことに「支えてくださった方々のおかげ」とあいさつ。一時の引退を経て、２３年に復帰、翌年のパリ五輪を目指したが、同年のＮＨＫ杯で結果を出せず、出場できなかった。当時の「体操の