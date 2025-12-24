俳優の波瑠（３４）と高杉真宙（２９）が２３日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。波瑠は白いウエディングドレス姿と白無垢姿でほほ笑む自身の写真２点もアップした。２人は関係者やファンに向けて「この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝え、「この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」