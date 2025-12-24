新潟市は12月23日、旧西堀ローサの利活用について客観的な視点から検証する有識者会議の設置を発表。中原市長は「施設の真の価値を検討してもらう」としています。 地下商店街・旧西堀ローサは今年3月に営業を終了し、その後、市有化されました。今後の利活用に向け実施した実現可能性調査では、今後30年間の利用を前提に複数のパターンでコストと収益を試算。すべてのパターンで赤字が見込まれています