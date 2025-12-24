シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴが２３日、都内でオーケストラとの共演ライブ「ＧＡＣＫＴＰＨＩＬＨＡＲＭＯＮＩＣ２０２５魔王シンフォニーＴＨＥＲＥＶＩＶＡＬ」を開催。ロックとクラシックを融合させた唯一無二の公演で「ＣＵＢＥ」など１３曲を披露。超満員１６００人の魂を揺さぶり、１年を熱く締めくくった。来年７月からは８都市を巡るフルオーケストラツアーなどが控える中、今年は「２６年から動き