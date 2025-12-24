巨人・石塚裕惺内野手（１９）が２３日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０万円増の年俸１２３０万円でサインした（金額は推定）。ドラフト１位ルーキーにとって、決して平坦な１年ではなかった。入団直後から故障に悩まされ、３月には左手首の有鉤骨鉤骨折で戦線離脱。リハビリを経て実戦復帰を果たしたものの、７月には左ＴＦＣＣ損傷を発症し、フレッシュオールスターゲームを辞退するなど試練の連続だった。そ