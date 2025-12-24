阪神は２３日、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝と来季の選手契約を締結したと発表した。単年契約で年俸１２０万ドル（約１億８８４０万円）。背番号は４２に決まった。最速１５６キロを誇る本格派左腕。今オフのチームの補強ポイントでもあり、連覇への戦力補強は着々と進んでいる。頼もしい左腕が、虎の先発ローテに加わる。新助っ人補強第３弾はルーカスの獲得だ。球団を通したコメントから、伝統のタ