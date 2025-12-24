日本人で唯一、ファッションの最高峰・パリのオートクチュールデザイナーとして活躍、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた森英恵さん。蝶のモチーフはブランドを象徴するデザインとして世界中で愛され、自身も“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた。2026年は、そんな森英恵さんの生誕100年にあたる。節目となる2026年3月、森英恵さんの知られざる青春時代の物語を八木莉可子主演でドラマ化。現在全力で撮影