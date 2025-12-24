ファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100周年を記念したテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵』が2026年3月に放送されることが決定。八木莉可子が主演を務める。 参考：『終幕のロンド』ゆずは×海斗のカップル役も話題八木莉可子×塩野瑛久、初共演を語り合う 日本人で唯一、“ファッションの最高峰”パリのオートクチュールデザイナーとして活躍し、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界