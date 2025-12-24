「住宅・土地統計調査」（総務省・2023年）によると、全国の空き家数は899万5000戸に達し、過去最多を記録している。相続をきっかけに実家が空き家になるケースも少なくなく、空き家問題は多くの家庭にとって他人事ではない。空き家問題は、防災・防犯上のリスクなどの社会的な影響が語られがちだが、所有者にとっては放置すると税負担が確実に増える点も見過ごせない。起こり得る税負担と、生前にできる空き家対策のポイントを解