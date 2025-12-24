¤Ê¤¼ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ææ¤¬»Ä¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µî½¢¤ò¤á¤°¤ë²±Â¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï12·î21Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè18Àá¤Ç¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï£µ»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤ò