シンガポール華字メディアの連合早報は23日、韓国4大企業グループのトップが来月初めの訪中を計画しているとする記事を掲載した。記事は、韓国の連合ニュースの22日付報道を引用し、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代（ヒョンデ）自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、LGグループの具光謨（ク・グァンモ）会長の4大企業グループトップが来年1月初旬に経済使