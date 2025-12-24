ÀçÂæÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀçÂæÂç¤ÎºÇÂ®159¥­¥í±¦ÏÓ¡¦º´Æ£¸¸±Í¡Ê¤²¤ó¤¨¤¤¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÈÆ±ÌîµåÉô¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²Æ¤ÎÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹äÏÓ¤ÏÍè½©¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢27Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£