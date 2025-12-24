来季契約未更改の阪神・佐藤輝明内野手（２６）と才木浩人投手（２７）が“越年”となる可能性が２３日、浮上した。甲子園に隣接する室内練習場で行われた「納めの会」の後、竹内球団副本部長が示唆した。リーグ優勝に貢献した２人の大幅アップは確実。竹内副部長は越年について「全く気にしていない」と説明し、じっくり話し合い、契約を結ぶ考えを強調した。投打の主力２人が近年では珍しい越年となる可能性が出てきた。ハワ