大型ロケット「Ｈ３」の打ち上げが失敗し、日本の宇宙開発の先行きに暗雲がたれこめている。原因の究明を急ぎ、早期の打ち上げ再開を目指す必要がある。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業が共同開発したＨ３ロケットの８号機が打ち上げられた。上空でロケット２段目のエンジンが正常に噴射せず、失敗に終わった。８号機に搭載されていた内閣府の測位衛星「みちびき」５号機は予定された軌道に届かず、失われたと