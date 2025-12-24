新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5号機、6号機、7号機＝11月東京電力は24日、柏崎刈羽原発6号機（新潟県）の再稼働に向けて、設備の最終チェックを受ける「使用前確認」を原子力規制委員会に申請する。関係者によると、東電は来年1月20日に原子炉を起動し再稼働させる方針。東電の原発再稼働は2011年の福島第1原発事故後初めて。6号機の原子炉には既に核燃料が装填されており、起動に向けた技術的な準備を終えている