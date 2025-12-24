フジテレビ系バラエティ特番『クイズ＄ミリオネア』(1月1日17:00〜)では、新たなルールを導入。さらに、初代司会者・みのもんたさんがAIで蘇る。2代目司会者の二宮和也13年ぶりの復活となる今回はクイズの数が15問から12問に減り、新ライフライン「アスク・ザ・ホスト」(挑戦者が司会者に意見を聞くことができるアイテム)が加わるなどルールが一部改定される。「オーディエンス」(観客に意見を問うアイテム)は廃止となる。そして、