実業家の堀江貴文氏が、フジテレビ系バラエティ特番『クイズ＄ミリオネア』(1月1日17:00〜)に、21年ぶりに参戦する。堀江貴文氏堀江氏は21年前、2004年放送の同番組に出演して見事1,000万円を獲得。司会の二宮和也から自信のほどを問われると、堀江氏は「(1000万円)取ろうと思っています」と即答し、会場から大きな拍手がわき起こる。賞金の使い道は「チャリティー活動で子供たちや、出所者のために寄付したい。少しでも役に立ちた