2025年11月21日、ホンダは軽乗用車「N-ONE」を一部改良して発売しました。 今回の改良では、全モデルに7インチTFT液晶メーターが装備され、安全装備や内外装が強化されたほか、「プレミアムツアラー」グレードに改良が加えられました。 また、スポーティ仕様のRSは6速MT専用化し、Originalには北欧テイストの特別仕様車「クラフトスタイル」が新設定されました。 これらの変更はSNS上でどのよう