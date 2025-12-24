西武と来季の育成選手契約を結んだ高橋礼投手（３０）が２３日、「アンダースローの会」再結成を心待ちにした。都内でソフトバンク時代の同学年で来季巨人育成の板東とともにトークショーに登場。西武には同じアンダースローとして昨オフには自主トレもともにした間柄で、今季先発として６勝を挙げた与座海人投手（３０）が在籍。球界でも珍しい「同一球団にアンダースローが２人」という環境に「話したいことは本当にたくさん