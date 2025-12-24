西武・西口文也監督（５３）が２３日、ポスティングによるメジャー移籍を目指ししている高橋光成投手（２８）が西武に残留した場合、来季の開幕投手候補に含める考えを明かした。昨オフは１１月のファン感謝祭で大役を発表したが、今オフは「まだ誰か決めてない」と言及せず。「キャンプ中に考えていこうかな」と春季キャンプ中に最終決定を下す予定だ。高橋が残留となった場合は「もちろん（候補）」と、にやりと笑った。筆