巨人・石塚裕惺内野手（１９）が「坂本ロード」を歩む決意を示した。２３日、開幕１軍と坂本以来となる高卒２年目のレギュラー獲得を誓った。都内の球団事務所で契約更改に臨み、３０万円増の年俸１２３０万円でサイン（金額は推定）。高卒２年目でレギュラーに定着し、レジェンドとなった偉大な先輩をイメージし「僕も続けるように」と誓った。１月は坂本とともに合同自主トレを行い、多くを吸収する構え。チームの未来を担う大