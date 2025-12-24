◆プロボクシング「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）【リヤド（サウジアラビア）２３日＝勝田成紀】世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、２７日のＷＢ