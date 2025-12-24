ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手が２３日、読書を力に１４３試合出場を誓った。ある時、田中２軍ベンチコーチからアンジェラ・ダックワース著「やり抜く力人生のあらゆる成功を決める『究極の能力』を身につける」をプレゼントされた。日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーらも推薦している本で、成功するために必要な力の育て方などが書かれており、これまで読書に無関心だった松尾も「読んでみようと思う」と興味を