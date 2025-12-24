DOMOTO（堂本光一・堂本剛）が、30日午後11時からフジテレビ系で放送する音楽バラエティー番組『堂本兄弟2025』に出演する。今年はゲストに木村拓哉、橋本環奈を迎え、それぞれの2025年を振り返る番組ならではの本音トークや、堂本ブラザーズバンドによる生演奏のライブパフォーマンスなど、ここでしか見られないスペシャルな内容を届ける。『堂本兄弟』への出演は今回が初となる木村を迎え、番組では25年をさまざまな“数字”