俳優の八木莉可子が、来年3月放送のテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly(バタフライ) beyond(ビヨンド)』で主演を務めることが決定した。ファッションデザイナーとして活躍した森英恵さんを八木が演じ、森さんの“知られざる青春時代の物語”をドラマ化する。【写真】似てる！圧倒的解像度で森英恵を演じる八木莉可子日本人で唯一、“ファッションの最高峰”とされるパリのオートクチュールデザイナーとして世界で活