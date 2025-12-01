¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¾¯½÷¤é¤ÎÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤Ã¤Æ»ÊË¡¾Ê¤¬¿·¤¿¤Ë³«¼¨¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æ±»á¤Î¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²óÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°ìÅÙ¤â¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£