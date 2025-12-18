米教育省は２３日、学生ローンの返済を延滞し、債務不履行（デフォルト）に陥った借り手の給与差し押さえを来年初めに開始すると発表した。 同省によると、第１段の通知は１月７日の週に約１０００人の借り手に送付する。その後、月ごとに通知対象を増やす予定だ。給与の差し押さえは、借り手の学生と保護者に十分な事前通知と返済の機会を与えた後にのみ実施するとしている。 教育省のデータによると、連