ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¹¥¤¥¹¤ÇËÇ°×¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡Êº¸Ã¼¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¤Î²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤Î¼Ì¿¿¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¤¿Î¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²óÈò¡£26Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤â¸«¿ø¤¨¡¢´Ø·¸°Ý