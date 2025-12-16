JRグループは12月12日、2026年3月ダイヤ改正を発表した。今年3月の改正に引き続き、列車の増発、速達性向上を中心とした前向きな内容となった印象だが、特に驚いたのが東海道新幹線だ。「のぞみ」の運行本数を、最大で1時間あたり12本から13本へと拡大する。すでに限界とも思われた“壁”をいかにして乗り越えたのか。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）東海道新幹線のぞみが最大1時間13本に東海道新幹線の利用はコロナ禍後、比