Mr.Children¤Î¡ÖSign¡×¤¬¡¢12·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï71Ëü9422²ó¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯66Ëü9986²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»4ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛMr.Children¡ÖSign¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜºî¤Ï¡¢2004Ç¯5·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¡Ê2004Ç¯6·î7ÆüÉÕ¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï77.4ËüËç¡£2004Ç¯4·î´ü