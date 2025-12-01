Snow Man¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖSnow Man Dome Tour 2025¡Ý2026 ON¡×Åìµþ¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£SNSÁíºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡ÖD¡¥D¡¥¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤áÁ´33¶Ê¤ò²Î¾§¡£Á´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ëº£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë78Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£¡þ¡þ¡þSnow Man¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼´äËÜ¾È¡Ê32¡Ë¤Î¡ÖÁû¤¤¤Ç¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¾È¤é¤¹9¿§¤Î³¤¤Ø¤È½Ð¹Ò¤·¤¿¡£