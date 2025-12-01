GACKT¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖGACKT PHILHARMONIC 2025Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼THE REVIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ð¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¡£Á´13¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢1600¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿¡£21Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡£¡ÖÉÂµ¤¤ò¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂÎÎÏ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤Ï2026Ç¯¤ËÆ°