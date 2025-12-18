【モデルプレス＝2025/12/24】Snow Manが12月23日、東京ドームにて「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催。ここでは東京初日公演の様子をレポートする。＜ライブレポートVol.1／※一部ネタバレあり＞【写真】Snow Man、ド派手演出で圧巻パフォーマンス◆「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」様々な時代の音楽やカルチャーをSnow Manなりの解釈と表現をした5枚目のオリジナルアルバム「音故知新」。そんな本作を引っ提げた今回