¤­¤Î¤¦Ìë¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç82ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û82ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ »°½Å¡¦·¬Ì¾»Ô¤Î¸©Æ»63¹æ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»ÔÂç»úÀ¾ÊÌ½ê¤Î¸©Æ»63¹æ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à82ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Åì¸þ¤­¤ËÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢