£Ó£î£ï£÷£Í£á£î¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ï£Î¡×¡Ê£µÅÔ»Ô£±£·¸ø±é¡¢·×£·£¸Ëü¿ÍÆ°°÷¡Ë¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ê£´ÆüÏ¢Â³³«ºÅ¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Ä¡¥£Ä¡¥¡×¤Ê¤É¡¢Á´£³£³¶Ê¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£¹â¤µ£µ.£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ßÎ×¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Ö¥Ø¥¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¸Æ±þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯È±¤òÂ«¤Í¤¿º´