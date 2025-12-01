28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU¡½22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢ÀéÍÕ¹ç½É¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢FWÆ»ÏÆË­¡Ê19¡á¥Ù¥Ù¥ì¥ó¡Ë¤¬À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ±À¤Âå¤Ç¤ÏFW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÃÏ°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤ÎÂå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£24Æü¤«¤é°ñ¾ë¸©Æâ¤Ç¿ÆÁ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¡£Íè·î¤Ë¤ÏU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Âç²ñ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÅÀ¤ò·è