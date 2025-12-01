24Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ10±ß°Â¤Î5Ëü480±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü412.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï67.13±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4046Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3428¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.75¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 5048