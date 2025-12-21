『DAZN』は24日、DF長友佑都(FC東京)が「FIFAワールドカップ2026 DAZNアンバサダー」に就任することを発表した。長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でW杯に出場しており、日本代表のフィールドプレーヤーでは過去最多の出場記録を持っている。5大会目の出場を目指している中、北中米W杯全試合のライブ配信を予定しているDAZNで大会アンバサダーを務めることになった。DAZNは公式サイトを通じて「DAZNは本当の『FIFAワ