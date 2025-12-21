2026年12月18日に日米同時公開される映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の初映像が公開。本作にはすでに『エンドゲーム』で“映画史に残る完璧な別れ”で世界を涙させたロバート・ダウニー・Jr.が、怪しく輝くシルバーのマスクまとう科学者ドクター・ドゥーム役で、ヴィランとしてMCUへ復帰することが決まっているが、本映像では、ロバートとともに支え続けてきたクリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャースが、『エン