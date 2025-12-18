西武と来季の育成選手契約を結んだ前巨人・高橋礼投手（３０）が２３日、都内で株式会社プロフェッショナルイベント主催のトークショーにソフトバンク時代の同学年で来季巨人育成の板東とともに登場した。質問コーナーでファンから「最近野球以外で一番うれしかったことは」と聞かれた高橋は、「西武に育成で拾ってもらえたことじゃないですかね！」と即答。イベント終盤には集まったファンに向け「支配下に上がることが最低条