警察車両の赤色灯23日午前8時15分ごろ、水戸市大工町3丁目の国道50号の交差点で、乗用車や軽乗用車計8台が絡む事故があった。水戸署や地元消防によると、車を運転していた10〜60代の男女5人が搬送されたが、いずれも命に別条はない。署は同日、道交法違反（ひき逃げ）などの疑いで、同市の日雇い作業員刈屋洸樹容疑者（20）を逮捕した。逮捕容疑は、車を運転し、前方を走行中の車に衝突後、別の車にぶつかり、ほか5台を巻き込