¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Þ¤¹¤«¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Ö½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤Ï61.8¡ó¤Ç¡¢¡È¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È¿²Àµ·î¡É¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö½Ð¤«¤±¤ë¡×ÇÉ¤Ï24.2¡ó¡£2025Ç¯¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆüÊÂ¤Ó¤¬ÎÉ¤¯9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î¹¹ÔÂç¼êJTB¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ