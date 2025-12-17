ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』を2026年12月18日（金）より全国公開します。世界中が待ち望んだ「アベンジャーズ」最新劇場作品より、初映像とティザーポスターが解禁されました。 マーベル映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 公開日：2026年12月18日（金）日米同時公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン監督：ジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソ出演：ロバ