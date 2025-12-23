リヴァプールの指揮官アルネ・スロットはアストン・ヴィラへレンタル移籍中のハーヴェイ・エリオットについて言及した。エリオットは今夏、買取義務つきのレンタル移籍にてリヴァプールからヴィラへ移籍を果たした。出場機会を求めての決断だったが、ヴィラではここまで公式戦5試合にしか出場しておらず、10月下旬からリーグ戦ではベンチ外が続いている。10試合出場すると、この義務が発生すると考えられており、エリオットがリヴ