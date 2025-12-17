この時期の大根とねぎは甘みが増しているから、シンプルなしょう油味が好相性。大根は薄切りにして先に炒めておくことで、火の通りが早くなり短時間で作れるところもポイントです！『豚こまと大根のしょうゆ炒め』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……150g大根……1/4本（約300g）ねぎ……1/2本（約50g）しょうが……1かけAしょうゆ……大さじ1/2酒……大さじ1/2ごま油……大さじ1しょうゆ……大さじ1酒……大さじ1/2こしょう