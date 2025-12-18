東京都内の火葬料金が高いと指摘されている問題で、東京都内で多くの火葬場を運営する「東京博善」が会見を行い、第三者機関の調査結果から火葬料金は妥当だと説明しました。東京23区で、7カ所ある民間火葬場のうち6カ所所を運営している東京博善をめぐっては、23区の特別区長会から火葬料金が高いなどと指摘され、小池都知事も2025年9月に火葬料金などの実態調査を行うと表明していました。東京博善は23日に会見を開き、第三者機