国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課の警部補（４３）が逮捕された事件で、警視庁は２３日、警部補を懲戒免職とし、当時の上司１１人についても戒告や訓戒などの処分とした。発表によると、警部補は４〜７月、ナチュラルの関係先に設置された捜査用カメラが撮影した画像や、カメラの設置場所などをまとめたリストをナチュラル側に漏えいした。２０２３年２月頃から今