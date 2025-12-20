【1/700 FH55 日本海軍重巡洋艦 伊吹】 12月24日 出荷開始 価格：5,390円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH55 日本海軍重巡洋艦 伊吹」の出荷を12月24日に開始する。価格は5,390円。 本製品は、改鈴谷型重巡洋艦「伊吹」のフルハルタイプを新規金型を追加し製品化したもの。スケールは1/700で、艦底部を含むフルハル仕様。喫水線下は2025年、洋上部分は2020年設計金型