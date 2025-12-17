MVP2度を誇るフィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手（33）が23日（日本時間同日深夜）、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することを自身のインスタグラムで表明した。「15歳の時に初めて胸にこのカラーを背負った。あれに勝る感覚はない。WBCで米国代表としてプレーすることを発表できてとてもワクワクしている」とつづり、ハッシュタグとして「＃forglory」（栄光のために）と添えた。通算363