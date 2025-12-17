MVP2度を誇るフィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手（33）が23日（日本時間同日深夜）、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することを自身のインスタグラムで表明した。「15歳の時に初めて胸にこのカラーを背負った。あれに勝る感覚はない。WBCで米国代表としてプレーすることを発表できてとてもワクワクしている」とつづり、ハッシュタグとして「＃forglory」（栄光のために）と添えた。通算363
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 小峠、店の「合言葉」で赤っ恥
- 2. ME:I大量離脱 FCに不満噴出か
- 3. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
- 4. JAL機体が揺れ 客室乗務員が重傷
- 5. 母名義のマンションで男性死亡
- 6. 食べ物吐く動画物議「娘に叱責」
- 7. 握手会に並び「0人」で中止 謝罪
- 8. 向井が車と接触 相手の衝撃発言
- 9. アダルト動画見せつけどんな罪に
- 10. 粗品 吉本辞めぬ理由は「借金」
- 1. JAL機体が揺れ 客室乗務員が重傷
- 2. 母名義のマンションで男性死亡
- 3. KFC店舗 Xmas前に火災発生で休業
- 4. 河野太郎氏 共演者の提訴を明言
- 5. サウナ死亡 これは事故じゃない
- 6. 「老舗旅館と連絡つかず」観光協会に相談相次ぐ 千葉・銚子市
- 7. 漁師の男ら4人逮捕 大麻を栽培か
- 8. 「バザールでござーる」引退へ
- 9. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
- 10. トクリュウに情報漏洩 懲役免職
- 1. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
- 2. 私まだ喋っている 財務大臣怒り
- 3. 車椅子男性「女性30人」同時進行
- 4. セクハラ客 弁護士に絡んだ末路
- 5. ALS患者がプロポーズ 女性の決意
- 6. 市販類似薬見直し、アレグラ処方に追加料金
- 7. 所得格差が過去最大 2023年調査
- 8. 国民の玉木氏、連立入り「模索」
- 9. 介護職員 月1万9千円賃上げへ
- 10. 「座席トラブル」なぜ起きる?
- 1. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
- 2. グレタさん 英で拘束される
- 3. 日本超える 台湾LINE事情ヤバい
- 4. 露でオオカミ急増 フィンランド
- 5. 生きたカニを茹でる行為禁止 英
- 6. 米海軍へ、新戦艦「トランプ級」
- 7. 「世界最強の潜水艦」神奈川来航
- 8. トランプ氏 リース契約停止へ
- 9. グレタさん ロンドンで拘束
- 10. 中国のヤバい一面 元記者が激白
- 1. 「タンス預金消滅」妻が後悔の涙
- 2. ユニクロ運営会社 初任給37万に
- 3. 「孫と暮らす老後」で失ったもの
- 4. 清水&大成 V字回復できた理由
- 5. 宝くじで10億円 税金はどうなる
- 6. いきなり！ステーキの次世代店舗
- 7. 仕事中にスマホ 原則は「無給」
- 8. 年末に新NISAに10万円 意味ある?
- 9. WebMoney 一部サービス終了へ
- 10. 修繕積立金 値上げに即効性なし?
- 1. キャッシュレス化の神社で注意点
- 2. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
- 3. 海外からの直接投資が中国の起業に与える影響を発見、早稲田大学などが報告
- 4. 「フレッツ光 25G」追加を発表
- 5. NTTの耳に差し込まないオープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン「nwm MBE001」実機レビュー 本当に音漏れしない?
- 6. Xiaomi製スマホ「Mi Note 10」の廉価版が日本で発売へ！未発表の「M2002F4LG」が技適取得。1億画素から6400万画素へダウン
- 7. RODEのスマホ用指向性マイク「VideoMic ME-C」がMFi認証取得の新型に
- 8. 1TBまで無料 話題のクラウド検証
- 9. MicrosoftのOneDriveに児童ポルノを保存していたら通報されて逮捕
- 10. チャーミングな演技に魅せられる人続出!? 映画『孤狼の血』岡田桃子役・阿部純子インタビュー
- 11. Windows 11のタスクバーを角丸にしてMacライクにする
- 12. カシオ 2024年6月発売のG-SHOCK＋BABY-Gを実機写真で！（後編）
- 13. 「美味しさの追求」だけではなく、環境再生に貢献するコーヒーブランド｜Overview Coffee Japan──リジェネラティブ・カンパニー・アワード 2025
- 14. Unlock体験を実現した展示物等のリユース先を決定！パナソニックグループパビリオン「ノモの国」【大阪・関西万博】
- 15. USBホスト機能対応！ドコモスマートフォン「GALAXY S II SC-02C」にUSB機器を接続してみた【レビュー】
- 16. FX-AUDIO-、USBバスパワー駆動のハイレゾ対応D/Aコンバーター。6330円
- 17. 映画『国宝』、第98回アカデミー賞2部門でショートリスト入り
- 18. ChatGPT 1年間の動向を振り返る
- 19. 日立など、従業員約3000人を対象に「職域版キャンサーエコシステム」の効果を確認
- 20. 貴重な1％を守り抜け！ スマホの命をつなぐ節電サバイバル術
- 1. 283億円→53億円 村上大暴落の訳
- 2. 「フットサル界の天使」美貌披露
- 3. 千葉ロッテが有利誤認表示疑い
- 4. 二所ノ関部屋「風紀崩壊」の実態
- 5. 南野拓実 左膝前十字靱帯断裂
- 6. 井上尚弥 相手はピカソ氏
- 7. 大谷翔平 バットフリップ1位に
- 8. J1町田・黒田監督ら処分 暴言で
- 9. 翔猿にパワハラ疑惑 顔蹴る暴行
- 10. ドイツ 佐野航大の後釜を検討か
- 1. 小峠、店の「合言葉」で赤っ恥
- 2. ME:I大量離脱 FCに不満噴出か
- 3. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
- 4. 食べ物吐く動画物議「娘に叱責」
- 5. 握手会に並び「0人」で中止 謝罪
- 6. 向井が車と接触 相手の衝撃発言
- 7. 粗品 吉本辞めぬ理由は「借金」
- 8. 波瑠、ウエディングドレス&白無垢姿を公開 高杉真宙との結婚報告
- 9. 波瑠「今や国民的俳優」と熱愛も
- 10. 漫画家の鹿子さん亡くなる 37歳
- 1. 生理前に現れる危険な「PMDD」
- 2. ジルスチュアートビューティ新作アイカラーパレットで纏う春の花ドレス
- 3. ダイソー アームウォーマー手袋
- 4. 【明日の運勢】12月24日の運勢はどうなる？ 血液型別にチェック！
- 5. iTunesの曲がダウンロードできないときの解決方法！iPhone版
- 6. 妻子家出 夫はモラハラを自覚
- 7. 【漢字クイズ】「孤独」or「弧独」正解はどっち？非常に間違えやすい問題！
- 8. LeSportsac×FREAK’S STORE別注カラーが登場！
- 9. あなたもやってる可能性大！ブルベさんがやらないほうがいいメイクの落とし穴
- 10. 「お前が誘ったんだからな！」男のスイッチをいれる【誘惑テク】
- 11. ちふれ化粧品、シミ予防・シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を発売
- 12. 台湾の「抹茶カフェ」が登場
- 13. マクレール 新作《モイストタッチプライマー》《ラディアントダブルパウダー》11/11〜発売中！プロ級の光沢ツヤ肌が簡単にできる高機能アイテム
- 14. これは惚れるわ…男性が「愛情表現上手いなぁ」と思う女性の共通点
- 15. LUNA EARTH ONLINE新作！可愛いリンゴモチーフアクセサリー登場
- 16. 「ドス黒い闇」が垣間見える魔窟
- 17. ワンナイトした元友人と修羅場!? 関わりたくないクズ男から反撃された【踏んだり、蹴ったり、愛したり #7】
- 18. 「私に似合うわよね？」嫁のものを奪っていく義母の裏に潜む「女」のプライドと狂気
- 19. 注目度抜群 日東紅茶の「福箱」
- 20. 几帳面な30代女性の「ゴミ屋敷」